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Липецкая область
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РИА Новости

В Липецкой области отреставрируют усадьбу известного русского мецената

15:39 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Усадьбу известного русского мецената Юрия Нечаева-Мальцова - одного из основателей Пушкинского музея отреставрируют в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Усадьба расположена недалеко от старинного города Данкова, в селе Полибино. Это - уникальный архитектурный ансамбль, где помимо дворца и старинного парка находится знаменитая водонапорная башня инженера Шухова – первая гиперболоидной конструкция. Долгое время усадьба находилась в запустении. По словам губернатора области Игоря Артамонова на реставрационные работы по первичной оценке экспертов необходимо около 300 миллионов рублей.

"Усадебный комплекс - это культурный памятник, имеющий большую историческую значимость. Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений", – сказал глава региона.

Артамонов добавил, что усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируется возрождать поэтапно.
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Липецкая областьЛипецкая область
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