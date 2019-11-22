В Липецкой области отреставрируют усадьбу известного русского мецената

ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Усадьбу известного русского мецената Юрия Нечаева-Мальцова - одного из основателей Пушкинского музея отреставрируют в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
Усадьба расположена недалеко от старинного города Данкова, в селе Полибино. Это - уникальный архитектурный ансамбль, где помимо дворца и старинного парка находится знаменитая водонапорная башня инженера Шухова – первая гиперболоидной конструкция. Долгое время усадьба находилась в запустении. По словам губернатора области Игоря Артамонова на реставрационные работы по первичной оценке экспертов необходимо около 300 миллионов рублей.
"Усадебный комплекс - это культурный памятник, имеющий большую историческую значимость. Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений", – сказал глава региона.
Артамонов добавил, что усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируется возрождать поэтапно.