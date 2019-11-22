В Липецкой области отреставрируют усадьбу известного русского мецената

Усадьба расположена недалеко от старинного города Данкова, в селе Полибино. Это - уникальный архитектурный ансамбль, где помимо дворца и старинного парка находится знаменитая водонапорная башня инженера Шухова – первая гиперболоидной конструкция. Долгое время усадьба находилась в запустении. По словам губернатора области Игоря Артамонова на реставрационные работы по первичной оценке экспертов необходимо около 300 миллионов рублей.