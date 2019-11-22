"Единая Россия" переформатирует работу генсовета и исполкома партии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" на съезде примет решение об изменении формата работы генсовета и центрального исполкома партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Ранее об изменениях в структуре генсовета партии РИА Новости рассказал источник, близкий к руководству ЕР. По информации источника, в генсовете будут сформированы рабгруппы, они займутся конкретными блоками вопросов. Например, будет группа, посвященная работе с правозащитными организациями, а также группа, занимающаяся подготовкой кадров.
"Этап изменений давно назрел. И в этой связи, забегая вперёд, до съезда, хотел бы такое предложение озвучить. Мы планируем переформатировать работу генерального совета нашей партии. Чтобы это было не просто место, где мы получаем какие-то нашивки дополнительные на свои погоны. Чтобы у каждого члена генсовета был четкий понятный функционал", - рассказал Турчак на расширенном заседании экспертного совета ЕР.
Турчак отметил, что "по образу и подобию госсовета" генсовет планируется разбить на шесть отраслевых функциональных рабочих групп с четко обозначенным KPI по срокам и индикаторам. Таким образом предполагается, что каждый член генсовета будет нести на себе "конкретную функциональную нагрузку". Рабочие группы генсовета будут работать на электоральный результат, подчеркнул он.
Как сообщал информированный источник ранее, куратором одной из групп после ухода с должности замсекретаря генсовета ЕР станет Евгений Ревенко, еще одной группой займется сопредседатель центрального совета сторонников ЕР Сергей Боярский.
"И в этой связи нам нужно синхронизировать работу генсовета и центрального исполкома. По сути завтра мы переформатируем исполком. Он будет работать как проектный офис, который к моменту старта главного нашего избирательного цикла перейдёт в формат работы избирательного штаба. Этой работой буду заниматься я лично", - добавил секретарь генсовета ЕР.
В субботу "Единая Россия" проведет свой 19-й съезд в Москве, на нем партия даст старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.