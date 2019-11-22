"Единая Россия" переформатирует работу генсовета и исполкома партии

"Этап изменений давно назрел. И в этой связи, забегая вперёд, до съезда, хотел бы такое предложение озвучить. Мы планируем переформатировать работу генерального совета нашей партии. Чтобы это было не просто место, где мы получаем какие-то нашивки дополнительные на свои погоны. Чтобы у каждого члена генсовета был четкий понятный функционал", - рассказал Турчак на расширенном заседании экспертного совета ЕР.