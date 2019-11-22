ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными с Израилем

ГАЗА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинское движение Палестинское движение ХАМАС , правящее в секторе Газа, отрицает какой-либо прогресс в вопросе обмена пленными с Израилем, заявил член политбюро движения Муса Дудин.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял о готовности движения к непрямым переговорам с Израилем об обмене пленными.

"Член политического бюро ХАМАС и ответственный по делам заключенных опровергает сообщения средств массовой информации о продвижении и изменениях в (вопросе - ред.) обмена пленными", - приводит в пресс-релизе слова Дудина политбюро движения.