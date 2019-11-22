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РИА Новости

ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными с Израилем

15:38 22.11.2019
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© РИА Новости / Назар АльянДвижение ХАМАС
Движение ХАМАС
© РИА Новости / Назар Альян
Движение ХАМАС. Архивное фото
ГАЗА, 22 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, отрицает какой-либо прогресс в вопросе обмена пленными с Израилем, заявил член политбюро движения Муса Дудин.
Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял о готовности движения к непрямым переговорам с Израилем об обмене пленными.
"Член политического бюро ХАМАС и ответственный по делам заключенных опровергает сообщения средств массовой информации о продвижении и изменениях в (вопросе - ред.) обмена пленными", - приводит в пресс-релизе слова Дудина политбюро движения.
Он также добавил, что ответственность за отсутствие прогресса в этом вопросе несут израильские власти.
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