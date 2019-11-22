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РИА Новости

Глава парламента Молдавии высказалась за более активную работу в СНГ и ЕАЭС

15:37 22.11.2019 (обновлено: 15:41 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный считает, что республика готова к более активной работе в рамках СНГ и ЕАЭС, поскольку видит большой потенциал в сотрудничестве и реализации общих проектов.
Гречаный вместе с делегацией Молдавии находится в Санкт-Петербурге, где проходит Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. В пятницу она приняла участие в 50-м юбилейном заседании МПА СНГ.
"Мы заинтересованы в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в разных сферах", - написала Гречаный на своей странице в Facebook после заседания.
По словам главы молдавского парламента, "существует большой потенциал в развитии совместных проектов" Молдавии, СНГ и ЕАЭС в различных областях. Гречаный отметила, что страна вернулась "к прагматичной, предсказуемой и ориентированной на результат политике". Республика намерена выполнять обязательства по всем международным соглашениям, принятым ранее.
"Защита инвестиций, предсказуемость, открытие нового правительства - вот то, что Молдова может предложить своим внешним партнерам и друзьям в СНГ в настоящее время", - подчеркнула Гречаный.
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
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В миреЗинаида ГречаныйЕвразийский экономический союзСНГМолдавияКишинев
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