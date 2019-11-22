Глава парламента Молдавии высказалась за более активную работу в СНГ и ЕАЭС

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный считает, что республика готова к более активной работе в рамках СНГ и ЕАЭС, поскольку видит большой потенциал в сотрудничестве и реализации общих проектов.
Гречаный вместе с делегацией Молдавии находится в Санкт-Петербурге, где проходит Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. В пятницу она приняла участие в 50-м юбилейном заседании МПА СНГ.
"Мы заинтересованы в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в разных сферах", - написала Гречаный на своей странице в Facebook после заседания.
По словам главы молдавского парламента, "существует большой потенциал в развитии совместных проектов" Молдавии, СНГ и ЕАЭС в различных областях. Гречаный отметила, что страна вернулась "к прагматичной, предсказуемой и ориентированной на результат политике". Республика намерена выполнять обязательства по всем международным соглашениям, принятым ранее.
"Защита инвестиций, предсказуемость, открытие нового правительства - вот то, что Молдова может предложить своим внешним партнерам и друзьям в СНГ в настоящее время", - подчеркнула Гречаный.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. Додон 13 ноября объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. Парламент 14 ноября одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.