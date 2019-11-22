Глава парламента Молдавии высказалась за более активную работу в СНГ и ЕАЭС

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный считает, что республика готова к более активной работе в рамках СНГ ЕАЭС , поскольку видит большой потенциал в сотрудничестве и реализации общих проектов.

Гречаный вместе с делегацией Молдавии находится в Санкт-Петербурге, где проходит Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. В пятницу она приняла участие в 50-м юбилейном заседании МПА СНГ.

"Мы заинтересованы в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в разных сферах", - написала Гречаный на своей странице в Facebook после заседания.

По словам главы молдавского парламента, "существует большой потенциал в развитии совместных проектов" Молдавии, СНГ и ЕАЭС в различных областях. Гречаный отметила, что страна вернулась "к прагматичной, предсказуемой и ориентированной на результат политике". Республика намерена выполнять обязательства по всем международным соглашениям, принятым ранее.

"Защита инвестиций, предсказуемость, открытие нового правительства - вот то, что Молдова может предложить своим внешним партнерам и друзьям в СНГ в настоящее время", - подчеркнула Гречаный.