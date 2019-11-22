Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта альфа-спектрометра

Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 07.02 (15.02 мск) по времени Восточгного побережья США. С этого момента ведется отсчет продолжительности выхода в открытый космос. Первым шлюзовый отсек МКС в 07.12 покинул Пармитано, вслед за ним в открытый космос вышел Морган.

Астронавтам предстоит продолжить начатые ими 15 ноября работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра, работающего на орбитальной станции с 2011 года. У исследовательского инструмента, рассчитанного первоначально на три года работы, вышла из строя система охлаждения. Изначально AMS не был предназначен для ремонта в открытом космосе, специально для его ремонта на МКС были доставлены два десятка специальных инструментов.