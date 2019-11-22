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РИА Новости

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта альфа-спектрометра

15:37 22.11.2019
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© Фото : страница International Space Station в InstagramАстронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
© Фото : страница International Space Station в Instagram
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган начали плановый выход в открытый космос для продолжения ремонта магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию.
Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 07.02 (15.02 мск) по времени Восточгного побережья США. С этого момента ведется отсчет продолжительности выхода в открытый космос. Первым шлюзовый отсек МКС в 07.12 покинул Пармитано, вслед за ним в открытый космос вышел Морган.
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
20 ноября, 03:06
НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос
Астронавтам предстоит продолжить начатые ими 15 ноября работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра, работающего на орбитальной станции с 2011 года. У исследовательского инструмента, рассчитанного первоначально на три года работы, вышла из строя система охлаждения. Изначально AMS не был предназначен для ремонта в открытом космосе, специально для его ремонта на МКС были доставлены два десятка специальных инструментов.
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Эндрю Морган (астронавт)Лука ПармитаноМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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