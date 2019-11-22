Науру отозвала признание Косово, заявили в МИД Сербии

"Для нас это имеет большое значение, потому что еще одна, семнадцатая по счету страна, отозвала признание", - говорится в заявлении Дачича после получения соответствующей ноты от МИД Науру.

Тихоокеанское государство признало суверенитет Косово в апреле 2008 года, спустя два месяца после одностороннего провозглашения независимости в Приштине.

"Они пришли к выводу, что решение было принято преждевременно и противоречило принципам резолюции 1244 СБ ООН", - отметил Дачич.

По данным МИД Сербии, из 193 стран-членов ООН на данный момент с учетом Науру самопровозглашенную независимость Косово не признают 95 государств, 93 государства признают, еще пять относятся к категории неопределившихся или воздерживающихся.

"Речь о странах, которые, как мы считаем, не сделали признания, а Косово их признание считает", - пояснил Дачич.

Косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Самопровозглашенную республику по-прежнему не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.