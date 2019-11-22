Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы безопасности 28 ноября в Бишкеке

"Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении.