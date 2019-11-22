Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы безопасности 28 ноября в Бишкеке

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября в Бишкеке обсудят международную и региональную безопасность, а также вопросы укрепления таджикско-афганской границы, сообщается на сайте ОДКБ.
Сообщается, что 28 ноября в Бишкеке под председательством президента Киргизии состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Сессия пройдет в составе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
"Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
25 сентября, 17:28Гутерреш отметил важную роль ОДКБ, ШОС и СНГ в борьбе с терроризмом