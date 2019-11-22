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РИА Новости

Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы безопасности 28 ноября в Бишкеке

15:36 22.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября в Бишкеке обсудят международную и региональную безопасность, а также вопросы укрепления таджикско-афганской границы, сообщается на сайте ОДКБ.
Сообщается, что 28 ноября в Бишкеке под председательством президента Киргизии состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Сессия пройдет в составе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
"Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
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Никол ПашинянСооронбай ЖээнбековКасым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоОДКБЭмомали РахмонВладимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
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