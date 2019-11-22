Международные организации помогли восстановить почти 1,2 тысячи домов в ДНР

Ранее в ДНР сообщали, что в результате обстрелов в ДНР повреждено более 27 тысяч жилых домов, более 40% из них уже восстановлены.

"В 2018 году аккредитованными в ДНР гуманитарными организациями (МККК, Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и другими) была оказана помощь по 2844 адресам в виде выдачи стройматериалов населению, а также, в отдельных случаях, в виде привлечения подрядчиков. Аналогичной работой в текущем году охвачено уже 1173 адреса", - отметили в Минстрое.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.