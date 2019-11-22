Москалькова призвала создать реестр нуждающихся в помощи за рубежом россиян

"Мы обязательно посоветуемся с Лавровым Сергеем Викторовичем, где можно было бы наиболее эффективно собрать эти данные с тем, чтобы не только государственные органы, но и институты гражданского общества приобщились к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию и помогать этим людям и их родственникам", - отметила она.