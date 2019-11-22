Москалькова призвала создать реестр нуждающихся в помощи за рубежом россиян

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым создать единый реестр граждан России, которым нужна помощь за рубежом.
"Сегодня огромную работу проводит консульское подразделение министерства иностранных дел, правительственная комиссия по работе с соотечественниками. Но, тем не менее, собрать полностью все сведения о тех людях, которые хотя бы находятся в местах лишения свободы за рубежом, достаточно сложно", - сказала Москалькова журналистам.
По ее словам, должна быть создана площадка, куда может быть послан импульс "SOS" через адвоката, который должен иметь координаты доступа к этому реестру.
"Он может быть и при уполномоченном по правам человека, он может быть при МИД", - пояснила омбудсмен.
"Мы обязательно посоветуемся с Лавровым Сергеем Викторовичем, где можно было бы наиболее эффективно собрать эти данные с тем, чтобы не только государственные органы, но и институты гражданского общества приобщились к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию и помогать этим людям и их родственникам", - отметила она.