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РИА Новости

Москалькова призвала создать реестр нуждающихся в помощи за рубежом россиян

15:32 22.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым создать единый реестр граждан России, которым нужна помощь за рубежом.
"Сегодня огромную работу проводит консульское подразделение министерства иностранных дел, правительственная комиссия по работе с соотечественниками. Но, тем не менее, собрать полностью все сведения о тех людях, которые хотя бы находятся в местах лишения свободы за рубежом, достаточно сложно", - сказала Москалькова журналистам.
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По ее словам, должна быть создана площадка, куда может быть послан импульс "SOS" через адвоката, который должен иметь координаты доступа к этому реестру.
"Он может быть и при уполномоченном по правам человека, он может быть при МИД", - пояснила омбудсмен.

"Мы обязательно посоветуемся с Лавровым Сергеем Викторовичем, где можно было бы наиболее эффективно собрать эти данные с тем, чтобы не только государственные органы, но и институты гражданского общества приобщились к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию и помогать этим людям и их родственникам", - отметила она.

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