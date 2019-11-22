В ГД могут потребовать от Киева прекратить уголовные дела против крымчан

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам намерен подготовить проект заявления нижней палаты парламента с требованием к украинским властям прекратить уголовное преследование крымчан, сообщил глава комитета Комитет Госдумы по международным делам намерен подготовить проект заявления нижней палаты парламента с требованием к украинским властям прекратить уголовное преследование крымчан, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий

В пятницу комитет Думы проводит круглый стол на тему защиты прав россиян за рубежом. В ходе мероприятия уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила комитету подготовить заявление с требованием к властям Украины прекратить уголовное преследование в отношении крымчан.

"Заявление по крымчанам мы вместе с (зампредом комитета, депутатом Госдумы от Крыма) Натальей Владимировной (Поклонской), наверное, на следующей неделе сделаем. Это хорошая подсказка, хотя уже на трибуне Государственной думы такие вещи звучали", - сказал Слуцкий.

Поклонская добавила, что для 2,5 миллиона крымчан, которые находятся под уголовным преследованием на Украине , "мест в СИЗО не хватит, чтобы всех пересажать".

"Конечно, хотелось бы, чтобы наше заявление и наши попытки выстроить диалог с украинской стороной увенчались успехом, потому что невозможно так бесконечно. Даже на детей все это переходит, вот та ненависть с сайта "Миротворец", - сказала депутат.