В ГД могут потребовать от Киева прекратить уголовные дела против крымчан

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам намерен подготовить проект заявления нижней палаты парламента с требованием к украинским властям прекратить уголовное преследование крымчан, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
В пятницу комитет Думы проводит круглый стол на тему защиты прав россиян за рубежом. В ходе мероприятия уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила комитету подготовить заявление с требованием к властям Украины прекратить уголовное преследование в отношении крымчан.
"Заявление по крымчанам мы вместе с (зампредом комитета, депутатом Госдумы от Крыма) Натальей Владимировной (Поклонской), наверное, на следующей неделе сделаем. Это хорошая подсказка, хотя уже на трибуне Государственной думы такие вещи звучали", - сказал Слуцкий.
Поклонская добавила, что для 2,5 миллиона крымчан, которые находятся под уголовным преследованием на Украине, "мест в СИЗО не хватит, чтобы всех пересажать".
"Конечно, хотелось бы, чтобы наше заявление и наши попытки выстроить диалог с украинской стороной увенчались успехом, потому что невозможно так бесконечно. Даже на детей все это переходит, вот та ненависть с сайта "Миротворец", - сказала депутат.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.