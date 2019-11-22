Отряд боевых кораблей Балтфлота направляется в Индию для участия в учениях

КАЛИНИНГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Отряд боевых кораблей Балтийского флота направляется в индийский порт Мармагао, где впервые примет участие в морской части совместного российско-индийского военного учения "Индра-2019" , сообщил журналистам представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019", - сказал Мартов.

Он отметил, что такое решение было принято российской и индийской сторонами в ходе заключительной конференции по подготовке и проведению учения. По словам Мартова, отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые привлекается к участию в морской части совместного российско-индийского межвидового учения "Индра".

Морская часть российско-индийского учения "Индра-2019" будет проходить с 10 по19 декабря и будет включать в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдёт в индийском порту Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.