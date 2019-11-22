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РИА Новости

Отряд боевых кораблей Балтфлота направляется в Индию для участия в учениях

15:28 22.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота направляется в индийский порт Мармагао, где впервые примет участие в морской части совместного российско-индийского военного учения "Индра-2019", сообщил журналистам представитель Балтфлота Роман Мартов.
"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019", - сказал Мартов.
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Он отметил, что такое решение было принято российской и индийской сторонами в ходе заключительной конференции по подготовке и проведению учения. По словам Мартова, отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые привлекается к участию в морской части совместного российско-индийского межвидового учения "Индра".
Морская часть российско-индийского учения "Индра-2019" будет проходить с 10 по19 декабря и будет включать в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдёт в индийском порту Мармагао с 10 по 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
Отряд кораблей Балтфлота в составе сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул Военную гавань Балтийска 1 октября и отправился в Индийский океан в рамках дальнего похода. На боевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме того, СКР "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.
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Учения "Индра — 2019"Роман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииРоссияИндияВ мире
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