Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T15:26+0300
https://ria.ru/20191122/1561479753.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152908/18/1529081850_0:0:1301:731_1036x0_80_0_0_b62d7d74b500270f44dd7ce056591d57.jpg
РИА Новости

Обвинение попросило о пожизненном заключении для "петрозаводского маньяка"

15:25 22.11.2019 (обновлено: 15:26 22.11.2019)
399
© СК РоссииПодозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
© СК России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Сторона обвинения на прениях попросила суд о пожизненном лишении свободы Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Карелии.
"Обвинение просит суд приговорить Ипатова к пожизненному заключению. Прения сторон продолжатся во вторник, 26 ноября", - сказали в суде.
По версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медколледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов избил собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
По информации прокуратуры, Ипатову предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии", "Угроза убийством" и "Умышленное убийство двух лиц, из хулиганских побуждений".
Серийный убийца Константин Черемухин
3 ноября, 08:00
По следу "двойника Чикатило": как ловили батайского маньяка Черемухина
1000110
Обсудить 1
Верховный суд КарелииПетрозаводскКарелияПроисшествия
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
В МГД предложили снизить возраст избирателей на муниципальных выборах
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД
Радий Хабиров
Хабиров пояснил, за что повысили отца изнасилованной дознавательницы
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Солдаты в армейской столовой
Суд взыскал с "Военторга" почти 98 миллионов рублей за сорванный завтрак
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Полиция
В Мордовии мужчина выколол глаз супруге
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
Лента новостейМолния