Обвинение попросило о пожизненном заключении для "петрозаводского маньяка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Сторона обвинения на прениях попросила суд о пожизненном лишении свободы Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Карелии.
"Обвинение просит суд приговорить Ипатова к пожизненному заключению. Прения сторон продолжатся во вторник, 26 ноября", - сказали в суде.
По версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медколледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож. Незадолго до этого он ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Летом того же года Ипатов избил собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью. По данным следствия, все преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
По информации прокуратуры, Ипатову предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии", "Угроза убийством" и "Умышленное убийство двух лиц, из хулиганских побуждений".