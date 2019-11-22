Хабиров пояснил, за что повысили отца изнасилованной дознавательницы

По данным пресс-службы главы региона, 22 ноября Радий Хабиров назначил заместителем премьер-министра правительства Башкирии Ирека Сагитова, который с 2003 по 2018 годы был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, а в 2019 году работал заместителем начальника управления Росгвардии Башкирии.

Комментируя назначение, Хабиров заявил журналистам, что Сагитов, как силовик, будет в правительстве региона отвечать за взаимодействие властей с правоохранительными органами, и повышение не связано с инцидентом с его дочерью. "Я даже об этом не думал и, правда, далек от этой истории. Надо четко разделять такие вещи, меня же интересовала только его личность и профессиональные качества", - сказал Хабиров журналистам.