Хабиров пояснил, за что повысили отца изнасилованной дознавательницы

УФА, 22 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил журналистам, что назначил вице-премьером республики бывшего командира башкирского ОМОНа Ирека Сагитова исходя из его профессиональных качеств, а не для давления на суд, который разбирается в громком уголовном деле об изнасиловании в отделе полиции его дочери.
По данным пресс-службы главы региона, 22 ноября Радий Хабиров назначил заместителем премьер-министра правительства Башкирии Ирека Сагитова, который с 2003 по 2018 годы был командиром ОМОН МВД и Росгвардии, а в 2019 году работал заместителем начальника управления Росгвардии Башкирии.
С конца июля 2019 года Кировский суд Уфы разбирается в нашумевшей истории об изнасиловании дознавательницы тремя высокопоставленными полицейскими в отделе полиции. Потерпевшей по делу является дочь Ирека Сагитова.
Комментируя назначение, Хабиров заявил журналистам, что Сагитов, как силовик, будет в правительстве региона отвечать за взаимодействие властей с правоохранительными органами, и повышение не связано с инцидентом с его дочерью. "Я даже об этом не думал и, правда, далек от этой истории. Надо четко разделять такие вещи, меня же интересовала только его личность и профессиональные качества", - сказал Хабиров журналистам.