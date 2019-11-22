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РИА Новости

Патрушев не исключил внесения изменений в военную доктрину

15:18 22.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключил, что после подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований будут внесены коррективы в военную доктрину России.
"С учетом проведенной работы (по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований - ред.) Совбез будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину РФ", - сказал он в пятницу журналистам после совещания Совбеза.
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