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РИА Новости

Правительство Йемена выплачивает зарплаты 65% бюджетников, заявил премьер

15:17 22.11.2019
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© SputnikУправление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
© Sputnik
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки. Архивное фото
КАИР, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Йемена выплачивает заработные платы 65% работников госсектора, в том числе находящихся на территории, контролируемой мятежным движением "Ансар Алла" (хуситы), заявил в интервью РИА Новости премьер-министр этой страны Маин Абдель Малик Саид.
"Правительство в целом выплачивает зарплаты почти 65% работников государственного сектора, в том числе около 82 тысяч работников в провинциях, находящихся под контролем мятежников", - сказал премьер-министр.
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В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В декабре прошлого года двум сторонам конфликта удалось заключить мирное соглашение в Стокгольме, но почти за год его существования ни один из пунктов не был до конца выполнен.
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