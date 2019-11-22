Правительство Йемена выплачивает зарплаты 65% бюджетников, заявил премьер

"Правительство в целом выплачивает зарплаты почти 65% работников государственного сектора, в том числе около 82 тысяч работников в провинциях, находящихся под контролем мятежников", - сказал премьер-министр.

В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В декабре прошлого года двум сторонам конфликта удалось заключить мирное соглашение в Стокгольме, но почти за год его существования ни один из пунктов не был до конца выполнен.