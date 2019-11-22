Власти Йемена отвели Эр-Рияду главную роль в решении конфликтов в стране

"Не будет преувеличением сказать, что роль наших братьев из руководства королевства Саудовской Аравии исключительная и основная как в инициировании Эр-Риядской договоренности (мирного соглашения с сепаратистами на юге Йемена - ред.), так и во время сложного текущего периода, который переживает Йемен во время преступной войны, начатой хуситами против народа, государства, гражданского мира и мирного сосуществования", - сказал премьер.

Он высоко оценил роль Саудовской Аравии в Йемене с того момента, как она возглавила арабскую коалицию по восстановлению законной власти в стране до нынешнего времени, в том числе саудовскую военную помощь для противостояния мятежникам, меры, направленные на поддержку экономики Йемена и ее посредничество в конфликте на юге.

"Роль Саудовской Аравии определяется стоящими перед ней задачами, исходя из исторических и геополитических реалий, а также исторически добрососедских отношений между народами двух стран. Мы ей доверяем", - добавил Саид.