Столица – бизнесу: Москва расширяет финансовую поддержку предпринимателей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Поддержка малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из главных приоритетов государственной стратегии в области экономики. Соответствующий нацпроект был утвержден в конце прошлого года в рамках майского указа президента РФ Поддержка малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из главных приоритетов государственной стратегии в области экономики. Соответствующий нацпроект был утвержден в конце прошлого года в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина . Власти Москвы, которые и раньше не оставляли малый бизнес без внимания, в 2019 году значительно расширили спектр мер по финансовой и нефинансовой поддержке предпринимателей.

Сегодня Москва предлагает многочисленные виды субсидий для различных категорий малого и среднего предпринимательства (МСП). Наиболее востребованными являются субсидии на компенсацию процентов по кредитам, лизинговых платежей, а также затрат на приобретение нового оборудования и на участие в выставочной деятельности. Кроме того, специальные меры поддержки предусмотрены для компаний-экспортеров.

"Поддержка и популяризация предпринимательства, вовлечение в него различных целевых групп – это важнейшие задачи в рамках реализации национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса. Власти Москвы сегодня стараются формировать систему поддержки и взаимодействия с бизнесом на основе пожеланий и предложений самих предпринимателей. При этом мы видим, что не нужно ограничиваться лишь финансовой стороной вопроса - город сегодня активно внедряет образовательные, информационные и другие программы, которые помогут не только начинающим, но и уже действующим предпринимателям", - отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин

Инновации – в приоритете

Особое внимание московское правительство уделяет тем предпринимателям, которые развивают свой бизнес в русле самых передовых мировых трендов. Это компании, работающие в сфере высоких технологий, научно-технические и инновационные предприятия, различные цифровые стартапы. Такие компании могут претендовать на получение поддержки в первую очередь.

Дополнительные преимущества имеют компании, базирующиеся в московских технопарках и технополисе. Заявки на получение субсидии могут подать как резиденты, так и управляющие организации таких инновационных территорий. Резидентам-арендаторам технопарков доступны субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, на приобретение оборудования и платежей по договорам лизинга. Во всех трех случаях максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей.

Инвестиции в стартапы

Для поддержки инновационных проектов самой ранней стадии правительство города специально создало Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы. Таким проектам фонд предоставляет льготные займы при условии привлечения в проект венчурных инвестиций от партнеров фонда - известных бизнес-ангелов и венчурных фондов, специализирующихся на вложениях в проекты ранних стадий. Это с одной стороны стимулирует инвесторов активнее формировать свой портфель проектов, а с другой - дает доступ стартапам к льготному финансированию.

Максимальная сумма льготного займа фонда составляет 36 миллионов рублей, а срок займа может достигать 6 лет. При этом первые два года стартапу предоставляется отсрочка в погашении займа, и все доступные денежные средства стартап использует для ускоренного развития инновационного проекта.

За время своей деятельности на поддержку инновационных проектов Фондом было выделено 500 миллионов рублей при дополнительных инвестициях в эти проекты из других источников на сумму около 750 миллионов рублей.

Кроме того, фонд поддерживает и проекты более поздних стадий, предоставляя льготные займы инновационным предприятиям, которые уже являются эмитентами Сектора Рынка Инноваций и Инвестиций или еще готовятся к IPO в Секторе РИИ, Сегменте РИИ-Прайм, Секторе Роста ПАО Московская Биржа. Сумма займа на развитие одного проекта может составлять до 30 миллионов рублей.

Фонд содействия кредитованию

Также активную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу оказывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы ( ФСКМБМ ), подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития. Фонд учрежден в 2006 году, его капитал составляет 10 миллиардов рублей. Основная задача Фонда - решение проблемы нехватки обеспечения у МСП при обращении к кредиторам за финансированием.

Партнерами Фонда сегодня являются более 70 банков. Его поручительства покрывают до 70% (но не свыше 100 миллионов рублей) от суммы кредита, банковской гарантии, лизинга, факторинга, аккредитива.

Схема работы такова: предприниматель подает документы в любой банк-партнер Фонда, банк рассматривает документы и принимает решение на кредитном комитете о возможности кредитования потенциального заемщика при условии получения поручительства, если у заемщика недостаточно собственного обеспечения. Далее банк направляет в электронном виде заявку в фонд с уже собранным пакетом документов. Фонд за несколько дней принимает решение и в положительном случае банк, Фонд и заемщик подписывают трехсторонний договор-поручительства, после чего банк финансирует заемщика.

С начала своей работы Фонд предоставил почти 11 тысяч поручительств на сумму около 80 миллиардов рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь более 155 миллиардов рублей кредитов и гарантий. С начала текущего года московские предприниматели получили под поручительства Фонда более 20 миллиардов рублей.

По данным ДПИР, примерно половина объема поручительств приходится на торговые предприятия, треть - на производство, инновации, строительство и другие значимые для мегаполиса сферы. В отдельные периоды до четверти поручительств получают участники госзаказа. При этом 54% объема поручительств получили малые компании, 34% - микробизнес и 12% - средние предприятия. На краткосрочные сделки до одного года пришлось только 26% поручительств, 62,5% - выдано на срок от 1 до 3 лет, 11% - на срок свыше трех лет.

Руководитель ДПИР Алексей Фурсин ранее отмечал, что повышение доступности кредитов и гарантийная поддержка предпринимателей являются ключевыми направлениями национального проекта МСП. По его оценке, эффективность этой работы в Москве высока – каждый рубль, вложенный в гарантийный капитал Фонда, позволяет привлечь в реальную экономику на рыночных условиях около 4 рублей кредитов.

Гарантийная поддержка востребована предпринимателями, и для ее дальнейшего развития с сентября Фонд применяет упрощенный порядок рассмотрения заявок по сделкам с крупнейшими банками-партнерами и при принятии решений по МСП-участникам госзаказа, сообщал Фурсин.

Он уточнил, что в 70% случаев предприниматели кредитуются под поручительства на пополнение оборотных средств и текущие нужды, а также на инвестиционное развитие и другие цели. Это значит, что получатели поддержки стабильно ведут хозяйственную деятельность, развиваются, платят зарплату и налоги.

При этом на поддержку фонда могут рассчитывать зарегистрированные в Москве компании с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей и до 250 человек работников (кроме игорного и подакцизного бизнеса), с положительными финансовыми результатами и деловой репутацией. Для кредиторов участие в сделке поручительства фонда означает снижение риска, поэтому вероятность получения одобрения кредита в этом случае значительно выше, чем в среднем по рынку.

Помощь экспортерам

Столица также придаёт большое значение продвижению продукции московских компаний на зарубежных рынках. Для этого в 2018 году был разработан специальный пакет мер, предназначенный для поддержки компаний-экспортеров.

Отбор кандидатов на получение субсидий экспортной деятельности проводит подведомственный ДПИР Московский экспортный центр . И в этом году такие субсидии уже получили несколько столичных компаний малого и среднего бизнеса.

Московские предприятия-экспортеры могут получить четыре вида субсидий. Так, до трех миллионов рублей можно получить на сертификацию экспортной продукции, на получение патентов и свидетельств на товарные знаки, а также на логистические затраты. Субсидии на сертификацию систем менеджмента предоставляются в размере не более 500 тысяч рублей.

Среди компаний, получивших субсидии - производители и разработчики высокотехнологичной аппаратуры и электроники, производитель канализационных систем, изготовитель пейнтбольных шаров, а также компания, внедряющая технологии мониторинга с использованием оптоволокна. Каждая из этих компаний уже ведет активную экспортную деятельность.

Так, компания "Авеста-Проект", которая является зарегистрированным участником портала правительства Москвы для предпринимателей, приняла участие в программе субсидирования экспорта, запущенной 25 июля. Компания уже более 25 лет занимается разработкой, производством и наладкой твердотельных и волоконных фемтосекундных лазерных систем и усилителей, а также различной измерительной и диагностирующей аппаратуры, компонентов и оптомеханических комплектующих. Основные заказчики – научные институты и университеты.

"Мы начали экспортировать свое оборудование более 15 лет назад. Наше оборудование установлено в научно-исследовательских и учебных лабораториях Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Италии, США и др. В последние годы активно растут экспортные поставки в Китай. Благодаря московской программе субсидирования экспорта мы получили частичную компенсацию затрат на перевозку и таможенное оформление экспортных товаров. Высвободившиеся средства планируем направить на расширение рекламы оборудования за рубежом. Компания имеет стабильный рост объема производства за счет заказов, как внутрироссийских, так и экспортных. По мере возможности будем принимать участие в программах господдержки предпринимателей", - рассказала представитель "Авеста-Проект" Ксения Маврицкая.

Теперь онлайн

По словам Фурсина, процедура сбора необходимых документов на получение субсидий в этом году была значительно упрощена. Более того, теперь заявку на получение целого ряда субсидий можно направить дистанционно, что заметно упрощает весь процесс и позволяет сэкономить время. Столичным предпринимателям нужно просто зайти на портал mos.ru и получить всю необходимую информацию. Так, компании малого и среднего бизнеса могут дистанционно получить субсидии на компенсацию процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, лизинговых платежей и другие.

На портале mos.ru предпринимателям доступно более ста онлайн-услуг. Также предусмотрен специализированный личный кабинет, который работает как одно окно. В нем можно отслеживать статусы по заявкам на получение субсидий, а также на различные госуслуги. Портал mos.ru постоянно совершенствуется и становится более удобным для горожан.

И многое другое

Правительство Москвы предлагает малому и среднему бизнесу еще целый ряд специализированных финансовых инструментов поддержки. Так, город готов компенсировать компаниям МСП часть затрат на участие в выставках: до 350 тысяч рублей, если выставка проходит на территории России, и до 700 тысяч, если выставка проходит за рубежом. Такую помощь могут получать компании, не относящиеся к торговой, агентской и посреднической деятельности.

Как известно, в рамках нацпроекта предусмотрены меры поддержки для выхода субъектов МСП на фондовый рынок. Соответствующие инструменты привлечения заемного финансирования разработаны столичным правительством. Выход на фондовый рынок дает компаниям ряд преимуществ: более гибкое управление долгом, повышение узнаваемости бренда компании, возможность кредитования без залога, диверсификация источников финансирования.

Недавно появилась специальная субсидия для московских франчайзи – они смогут получить компенсацию части затрат (до 1 миллиона рублей) на уплату процентов по кредитам, на приобретение оборудования, а также на уплату лизинговых платежей. Кроме того, разработана специальная субсидия коммерческим коворкингам, размещающим на своей территории центр услуг для бизнеса.

Не рублем единым

Помимо финансовой помощи столица предлагает и другие меры поддержки, которые в не меньшей степени востребованы предпринимательским сообществом. Большой популярностью пользуются бизнес-акселераторы, а также другие образовательные программы, разработанные при участии московского правительства.

В Москве еженедельно проходят десятки образовательных мероприятий для предпринимателей по самым актуальным бизнес-тематикам. Действует специальные образовательные проекты "Стартап-школа МБМ" "Онлайн-академия МБМ" , где слушатели абсолютно бесплатно могут пройти начальное профессиональное обучение и получить базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах и т.д. В свою очередь, Московский экспортный центр ведёт обучающую программу Московская школа экспортера, которая направлена на обучение ключевым навыкам внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт.

Не менее важна для предпринимателей и информационная поддержка. Для этого во всех административных округах Москвы открыты специальные Центры услуг для бизнеса (ЦУБ), где можно получить бесплатные консультации по вопросам открытия, ведения и развития бизнеса. В частности, можно получить консультации по налоговому и бухгалтерскому учету, узнать о мерах финансовой и имущественной поддержки бизнеса, об изменениях в законодательстве, получить помощь в оформлении документов.

Москва предлагает малому бизнесу и другие меры поддержки. Так, субъектам малого предпринимательства предоставляются бесплатные коворкинги (оборудованные пространства для работы и делового общения), а также льготы по аренде нежилых помещений. Кроме того, оказывается помощь МСП в получении госзаказа.