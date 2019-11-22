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РИА Новости

ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков

15:08 22.11.2019 (обновлено: 15:20 22.11.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
© РИА Новости / ФСБ РФ
Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ФСБ приостановила знакомство защиты украинских моряков с материалами уголовного дела и вернулась на стадию следствия из-за передачи Киеву задержанных кораблей, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат моряков Николай Полозов.
"ФСБ приостановила ознакомление с материалами и решила провести следственные действия в связи с передачей кораблей. Точно не знаю, какие следственные действия были инициированы, об этом мы узнаем на следующей неделе, когда встретимся со следователем", - рассказал он.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
В минувший понедельник Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили": с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.
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Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Полозов в свою очередь сообщил РИА Новости, что технику и оружие с кораблей сняли потому, что это оборудование признано вещественными доказательствами по уголовному делу.
Между тем депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал утверждения Киева "ахинеей", а ФСБ отметила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныНиколай ПолозовФСБ РФУкраинаВ мире
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