ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ФСБ приостановила знакомство защиты украинских моряков с материалами уголовного дела и вернулась на стадию следствия из-за передачи Киеву задержанных кораблей, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат моряков Николай Полозов.

"ФСБ приостановила ознакомление с материалами и решила провести следственные действия в связи с передачей кораблей. Точно не знаю, какие следственные действия были инициированы, об этом мы узнаем на следующей неделе, когда встретимся со следователем", - рассказал он.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.

В минувший понедельник Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили": с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Полозов в свою очередь сообщил РИА Новости, что технику и оружие с кораблей сняли потому, что это оборудование признано вещественными доказательствами по уголовному делу.