Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T15:04+0300
https://ria.ru/20191122/1561478914.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155237/99/1552379950_0:153:2729:1688_1036x0_80_0_0_9573c9ec752d16eab5ebcdff05ed3d99.jpg
РИА Новости

Политолог оценила шансы Нетаньяху переизбираться на новых выборах

15:04 22.11.2019
196
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Биньямин Нетаньяху как действующий премьер-министр, скорее всего, не будет отправлен в отставку, но его политическое будущее и тем более шансы переизбраться на новых выборах становятся все более призрачными, заявили РИА Новости ведущий научный сотрудник Отдела Израиля Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко.
Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия.
"Ситуация (с выдвижением сразу трех обвинений - ред.) необычная. Конечно, велика вероятность того, что Нетаньяху будет по крайней мере по одному из этих дел обвинен, есть действительно серьезные основания для того, чтобы ему предъявить претензии по поводу использования своего служебного положения в целях личного обогащения и в личных интересах. Но сейчас ситуация такова, что он является действующим премьером, а в Израиле нет законов, по которым действующий премьер должен уйти в отставку, если ему предъявляются обвинения в нарушениях закона", - сказала Носенко.
По ее словам, уже был прецедент, когда премьеру предъявляли обвинения в подобных нарушениях, это был Эхуд Ольмерт. "Правда, на тот момент, когда их предъявили, он уже снял с себя полномочия", - добавила эксперт.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
13:30
Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера
"Поэтому пока Нетаньяху сохраняет свою должность и отбивается как только может. Но ситуация такова, что в связи с этими обвинениями в том числе невозможно было создать коалиционное правительство. Сейчас все сроки по вероятным претендентам на пост премьер-министра истекли, и в соответствии с законом предлагается вариант, в соответствии с которым любой член кнессета может выступить в роли претендента на роль премьера. И если он соберет 60 голосов депутатов в свою поддержку, то он может начать создавать правительство", - считает Носенко.
По ее словам, "эта ситуация весьма маловероятная, сможет ли в ней Нетаньяху действовать как претендент на очередное премьерство, сказать трудно. Пока на этот счет даются весьма пессимистичные прогнозы".
Она добавила, что через три месяца после истечения 21 дня, когда по закону предлагается такая пауза, должны пройти выборы. "Будет ли Нетаньяху в них участвовать и в каком он будет положении к моменту выборов, сказать сегодня трудно", - подчеркнула востоковед.
При этом она не стала связывать выдвижение обвинений против Нетаньяху с новым витком политической борьбы в Израиле.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 21:51
Нетаньяху прокомментировал обвинения против себя
"Эти обвинения висят над ним несколько лет, и генеральный прокурор действовал очень осмотрительно и тактично - он не предъявлял обвинения в период между сентябрьскими выборами и сегодняшним днем, пока шли переговоры по возможному созданию коалиционного правительства - именно руководствуясь соображениями невмешательства в политические процессы. Сегодня, когда ясно совершенно, что правительство создать не удалось, они и были выдвинуты", - резюмировала эксперт.
Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"
Еще один эпизод обвинения - так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
14:31
Эксперт прокомментировал ситуацию с премьером Израиля
111000
Обсудить 0
Эхуд ОльмертБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Эксперт прокомментировал ситуацию с премьером Израиля
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев оценил военно-политическую обстановку в мире
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Правительство Йемена хочет вернуть власть через диалог с хуситами
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
В мэрии Одессы горсовета проходят обыски
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Лидер оппозиции в Израиле призвал Нетаньяху уйти с поста премьера
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал подготовить концепции развития вооруженных формирований
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев не исключил внесения изменений в военную доктрину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко запретил чиновникам создавать новые структуры в АПК
Мария Бутина
Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
В Совбезе обсудили вопрос концепции развития Вооруженных сил
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Науру отозвала признание Косово, заявили в МИД Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
Лента новостейМолния