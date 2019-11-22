Политолог оценила шансы Нетаньяху переизбираться на новых выборах

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Биньямин Нетаньяху как действующий премьер-министр, скорее всего, не будет отправлен в отставку, но его политическое будущее и тем более шансы переизбраться на новых выборах становятся все более призрачными, заявили РИА Новости ведущий научный сотрудник Отдела Израиля Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия.

"Ситуация (с выдвижением сразу трех обвинений - ред.) необычная. Конечно, велика вероятность того, что Нетаньяху будет по крайней мере по одному из этих дел обвинен, есть действительно серьезные основания для того, чтобы ему предъявить претензии по поводу использования своего служебного положения в целях личного обогащения и в личных интересах. Но сейчас ситуация такова, что он является действующим премьером, а в Израиле нет законов, по которым действующий премьер должен уйти в отставку, если ему предъявляются обвинения в нарушениях закона", - сказала Носенко.

По ее словам, уже был прецедент, когда премьеру предъявляли обвинения в подобных нарушениях, это был Эхуд Ольмерт. "Правда, на тот момент, когда их предъявили, он уже снял с себя полномочия", - добавила эксперт.

"Поэтому пока Нетаньяху сохраняет свою должность и отбивается как только может. Но ситуация такова, что в связи с этими обвинениями в том числе невозможно было создать коалиционное правительство. Сейчас все сроки по вероятным претендентам на пост премьер-министра истекли, и в соответствии с законом предлагается вариант, в соответствии с которым любой член кнессета может выступить в роли претендента на роль премьера. И если он соберет 60 голосов депутатов в свою поддержку, то он может начать создавать правительство", - считает Носенко.

По ее словам, "эта ситуация весьма маловероятная, сможет ли в ней Нетаньяху действовать как претендент на очередное премьерство, сказать трудно. Пока на этот счет даются весьма пессимистичные прогнозы".

Она добавила, что через три месяца после истечения 21 дня, когда по закону предлагается такая пауза, должны пройти выборы. "Будет ли Нетаньяху в них участвовать и в каком он будет положении к моменту выборов, сказать сегодня трудно", - подчеркнула востоковед.

При этом она не стала связывать выдвижение обвинений против Нетаньяху с новым витком политической борьбы в Израиле.

"Эти обвинения висят над ним несколько лет, и генеральный прокурор действовал очень осмотрительно и тактично - он не предъявлял обвинения в период между сентябрьскими выборами и сегодняшним днем, пока шли переговоры по возможному созданию коалиционного правительства - именно руководствуясь соображениями невмешательства в политические процессы. Сегодня, когда ясно совершенно, что правительство создать не удалось, они и были выдвинуты", - резюмировала эксперт.

Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"

Еще один эпизод обвинения - так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.