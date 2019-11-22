Генпрокуратура переадресовала в СК вопрос о жестоком убийстве в Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии относится к компетенции Следственного комитета, заявил журналистам в пятницу первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
"Новая газета" 20 ноября опубликовала видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко избивают, а затем убивают и расчленяют человека, похожего на араба. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил журналистам, что РФ не имеет отношения к убийцам, отметив, что, если российские правоохранительные органы посчитают нужным провести расследование, они это сделают.
"Это вопрос для Следственного комитета", - сказал Буксман, отвечая на вопрос о том, будет ли прокуратура проводить проверку по факту появления видео.