Малышева назвала первые признаки рака мозга

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга.
По ее словам, глиобластома или опухоль головного мозга является одним из самых опасных онкологических заболеваний, и пока не удалось выработать метод ее профилактики. Однако по некоторым симптомам можно определить наступление болезни. В частности, могут деформироваться черты лица.
"Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках", — пояснила Малышева.
Она также отметила среди признаков болезни трудности в речи, изменение походки и другие внезапные проблемы со здоровьем, так как организм пациента отказывается выполнять любые функции.
Малышева призвала при обнаружении этих симптомов немедленно обращаться к неврологу.
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