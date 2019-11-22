Патрушев призвал подготовить концепции развития вооруженных формирований

"Ведомствам, а именно Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР... даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов, что они тоже сделают. Это они должны сделать до 1 июля следующего года", - сказал Патрушев журналистам после заседания Совбеза России.