Патрушев призвал подготовить концепции развития вооруженных формирований

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. Силовые ведомства должны подготовить свои концепции строительства и развития вооруженных формирований до 1 июля 2020 года, заявил журналистам секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Ведомствам, а именно Росгвардии, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР... даны поручения разработать концепции строительства и развития вооруженных формирований и органов, что они тоже сделают. Это они должны сделать до 1 июля следующего года", - сказал Патрушев журналистам после заседания Совбеза России.
"Далее на основании принятых концепций будут разработаны планы по их реализации на 2021-2025 годы. Это будет сделано к 1 октября", - добавил он.