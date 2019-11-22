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РИА Новости

В мэрии Одессы горсовета проходят обыски

15:00 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник Дюку де Ришелье в Одессе
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудники СБ Украины, Госбюро расследований и Генпрокуратуры проводят следственные действия в мэрии Одессы, сообщает в пятницу издание "Думская".
По данным издания, следователи изымают документы в департаменте финансов, департаменте по организации работы горсовета и юридическом департаменте.
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
13 сентября, 12:41
В банке Порошенко на Украине проходит обыск, сообщили СМИ
"Следственные действия связаны с КП "Теплоснабжение города Одесса", а точнее, с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком "Надра", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что за последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен (более 41,3 миллиона долларов).
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
12 сентября, 14:06
На Украине проводят обыски в "Укроборонпроме"
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Служба безопасности УкраиныОдессаУкраинаВ мире
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