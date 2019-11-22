В мэрии Одессы горсовета проходят обыски

По данным издания, следователи изымают документы в департаменте финансов, департаменте по организации работы горсовета и юридическом департаменте.
13 сентября, 12:41В банке Порошенко на Украине проходит обыск, сообщили СМИ
"Следственные действия связаны с КП "Теплоснабжение города Одесса", а точнее, с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком "Надра", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что за последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен (более 41,3 миллиона долларов).
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