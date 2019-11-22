В мэрии Одессы горсовета проходят обыски

По данным издания, следователи изымают документы в департаменте финансов, департаменте по организации работы горсовета и юридическом департаменте.

"Следственные действия связаны с КП "Теплоснабжение города Одесса", а точнее, с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком "Надра", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что за последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен (более 41,3 миллиона долларов).