Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:57+0300
https://ria.ru/20191122/1561478530.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151163/82/1511638249_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_67b8918d2e5fb0a1c1862d0d8b00173d.jpg
РИА Новости

В ДНР сообщили об одном погибшем в результате боевых действий за неделю

14:57 22.11.2019
118
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции ДНР
Сотрудники военной полиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сотрудники военной полиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, один получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 15 по 21 ноября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения получил один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики", - заявил представитель ведомства.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
13:04
ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 213 человек, погибли 160. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4889 человек, в том числе 81 ребенок.
100001
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР назвал сроки демонтажа фортификационных сооружений у Петровского
Золотое, Донбасс
ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Минстрой ДНР отчитался о восстановлении домов после украинских обстрелов
Украинские военные
Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Международные организации помогли восстановить почти 1,2 тысячи домов в ДНР
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Правительство Йемена хочет вернуть власть через диалог с хуситами
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
ФСБ вернулась к следствию по делу украинских моряков
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
В мэрии Одессы горсовета проходят обыски
Андрей Турчак
Турчак призвал "Единую Россию" не жить "от выборов до выборов"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко сравнила система мониторинга выборных кампаний у МПА СНГ и ОБСЕ
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Обвинение попросило о пожизненном заключении для "петрозаводского маньяка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
Лента новостейМолния