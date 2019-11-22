В ДНР сообщили об одном погибшем в результате боевых действий за неделю

"С 15 по 21 ноября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения получил один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики", - заявил представитель ведомства.

ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ВСУ более 70 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 213 человек, погибли 160. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4889 человек, в том числе 81 ребенок.