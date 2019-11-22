В ДНР сообщили об одном погибшем в результате боевых действий за неделю

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, один получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 15 по 21 ноября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения получил один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 213 человек, погибли 160. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4889 человек, в том числе 81 ребенок.