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РИА Новости

У погибших птиц в Карелии выявили орнитоз

14:52 22.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора по Карелии после массовой гибели птиц в городе Сегежа выявили у птиц ДНК возбудителя орнитоза, сообщает ведомство.
Ранее в социальных сетях жители карельского города Сегежа опубликовали несколько снимков с мертвыми птицами. Местное население связывало массовую гибель птиц с выбросами целлюлозно-бумажного комбината. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и карельское управление Роспотребнадзора организовали проверки местного ЦБК. Также доследственную проверку организовало республиканское следственное управление. Отмечалось, что по результатам исследования проб атмосферного воздуха и воды превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Служба экологического контроля Сегежского ЦБК не выявила превышения ПДК загрязняющих веществ в воде и воздухе. Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось.
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"В связи с появлением многочисленных сообщений в СМИ о массовом падеже птиц 18 ноября 2019 года управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в город Сегежу был командирован государственный инспектор отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора для оценки ситуации на месте", - говорится в сообщении.
Инспектором был провел отбор проб, лабораторные исследования проводились на такие заболевания, как грипп птиц, болезнь Ньюкасла и орнитоз.
"При проведении исследований в трех образцах была выявлена ДНК возбудителя орнитоза (хламидиоза Chlamydophila psittaci)... Орнитоз - инфекционная болезнь человека и птиц. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы", - отмечается в сообщении.
Управление Россельхознадзора сообщило о результатах исследования в министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, а также в администрацию Сегежского муниципального района.
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