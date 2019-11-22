У погибших птиц в Карелии выявили орнитоз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты Специалисты Россельхознадзора по Карелии после массовой гибели птиц в городе Сегежа выявили у птиц ДНК возбудителя орнитоза, сообщает ведомство.

Ранее в социальных сетях жители карельского города Сегежа опубликовали несколько снимков с мертвыми птицами. Местное население связывало массовую гибель птиц с выбросами целлюлозно-бумажного комбината. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и карельское управление Роспотребнадзора организовали проверки местного ЦБК. Также доследственную проверку организовало республиканское следственное управление. Отмечалось, что по результатам исследования проб атмосферного воздуха и воды превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Служба экологического контроля Сегежского ЦБК не выявила превышения ПДК загрязняющих веществ в воде и воздухе. Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось.

"В связи с появлением многочисленных сообщений в СМИ о массовом падеже птиц 18 ноября 2019 года управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в город Сегежу был командирован государственный инспектор отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора для оценки ситуации на месте", - говорится в сообщении.

Инспектором был провел отбор проб, лабораторные исследования проводились на такие заболевания, как грипп птиц, болезнь Ньюкасла и орнитоз.

"При проведении исследований в трех образцах была выявлена ДНК возбудителя орнитоза (хламидиоза Chlamydophila psittaci)... Орнитоз - инфекционная болезнь человека и птиц. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы", - отмечается в сообщении.