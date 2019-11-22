Премьер Йемена отметил позицию России по конфликтам в его стране

КАИР, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Сади назвал "позитивной" позицию России по Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Сади назвал "позитивной" позицию России по Йемену , в том числе по конфликту с мятежниками-хуситами и сепаратистами на юге страны.

"Я хотел бы указать на позицию России, которая, несмотря на вмешательства, сложность и усиление конкуренции, преобладающей в реалиях международных интересов и стратегий крупнейших держав в мире, была позитивной и полезной для нас в Совете Безопасности. Эта позиция соответствует выдающейся истории йеменско-российских отношений и принципам, которых придерживается Россия, поддерживающая суверенитет государств, отказ от иностранного вмешательства в их внутренние дела и применения вооруженной силы для захвата власти", - отметил премьер.

При этом он указал, что международное сообщество придерживается общей позиции по йеменскому досье, несмотря на некоторые различия во взглядах по механизму достижения мира в стране, эта позиция заключается в поддержке йеменской центральной власти.