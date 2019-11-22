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РИА Новости

Премьер Йемена отметил позицию России по конфликтам в его стране

14:48 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© РИА Новости / Стрингер
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Ситуация в Йемене. Архивное фото
КАИР, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Сади назвал "позитивной" позицию России по Йемену, в том числе по конфликту с мятежниками-хуситами и сепаратистами на юге страны.
"Я хотел бы указать на позицию России, которая, несмотря на вмешательства, сложность и усиление конкуренции, преобладающей в реалиях международных интересов и стратегий крупнейших держав в мире, была позитивной и полезной для нас в Совете Безопасности. Эта позиция соответствует выдающейся истории йеменско-российских отношений и принципам, которых придерживается Россия, поддерживающая суверенитет государств, отказ от иностранного вмешательства в их внутренние дела и применения вооруженной силы для захвата власти", - отметил премьер.
Йемен
25 октября, 04:26
СМИ: власти Йемена и сепаратисты на юге страны достигли мирного соглашения
При этом он указал, что международное сообщество придерживается общей позиции по йеменскому досье, несмотря на некоторые различия во взглядах по механизму достижения мира в стране, эта позиция заключается в поддержке йеменской центральной власти.
В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В декабре прошлого года двум сторонам конфликта удалось заключить мирное соглашение в Стокгольме, но почти за год его существования ни один из его пунктов не был до конца выполнен.
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