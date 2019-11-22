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РИА Новости

Турчак призвал "Единую Россию" не жить "от выборов до выборов"

14:48 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" не должна жить "от выборов до выборов", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании экспертного совета партии в пятницу.
Он напомнил, что ранее секретари региональных отделений ЕР прошли трёхдневное обучение. Целью учебы, по его словам, было вывести глав реготделений "из зоны комфорта, в которой они пребывают и просыпаются только в период избирательной кампании".
"Наша задача - сделать так, чтобы партия жила естественно, не от выборов до выборов. А в таком виде, в таком состоянии мы бы с вами вместе работали и в межвыборный период", - сказал Турчак.
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Единая РоссияАндрей ТурчакРоссияПолитика
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