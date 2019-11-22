Правительство Йемена хочет вернуть власть через диалог с хуситами

КАИР, 22 ноя - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена хочет вернуть себе власть на территориях под контролем повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситами), заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид.
"Наша цель ясна - положить конец перевороту и вернуть власть государства, мы прошли полпути к осуществлению этой цели, ведя навязанную нам оборонительную войну, и будет неплохо для нас закончить начатое с помощью политических решений и диалога, но мы готовы увидеть, что достигнут настоящий мир", - сказал Саид.
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Он обвинил хуситов в неготовности к заключению мирного соглашения из-за насильственного характера их движения и реализации интересов Ирана в регионе. Кроме того, йеменский премьер считает повстанцев ответственными за срыв усилий трех посланников ООН по Йемену в достижении мирного соглашения.
В Йемене с 2015 года продолжаются военные действия между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и мятежниками-хуситами. В ответ на удары саудовской авиации по позициям хуситов на территории Йемена они обстреливают приграничные районы королевства. В декабре прошлого года двум сторонам конфликта удалось заключить мирное соглашение в Стокгольме, но почти за год его существования ни один из пунктов не был до конца выполнен.
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