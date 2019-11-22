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РИА Новости

Супруга Валентина Гафта рассказала о самочувствии артиста

14:44 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре "Современник"
Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре Современник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре "Современник". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Самочувствие ведущего актера театра "Современник" и народного артиста СССР Валентина Гафта хорошее, он продолжает восстанавливать силы, рассказала РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.
В августе артист был госпитализирован после перенесенного инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее супруга актера сообщала РИА Новости, что самочувствие Гафта нормализовалось, после чего его перевели в реабилитационный центр.
"Ничего еще, в порядке, пока все потихонечку, спасибо. Он уже не в реабилитационном центре, но в другом центре, восстанавливает силы", - рассказала собеседница агентства.
Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступает на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
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КультураОльга ОстроумоваВалентин ГафтСовременник (театр)
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