Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:41+0300
https://ria.ru/20191122/1561474837.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/49900/76/499007685_0:84:2791:1653_1036x0_80_0_0_2003f76058ad641d0e429e958d83618a.jpg
РИА Новости

Россотрудничество отметило выросший интерес к русскому языку в Средней Азии

14:41 22.11.2019
77
© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку
© РИА Новости / Илья Питалев
Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила о возрождении интереса к русскому языку в странах Средней Азии.
"Сейчас определенное понимание, по крайней мере в среднеазиатских республиках, мы видим возрождение интереса к русскому языку достаточно большое", - сказала Митрофанова в ходе круглого стола в Госдуме.
По ее словам, должно быть определенное противодействие насильственному вытеснению русского языка, особенно в тех регионах, где компактно проживают русские.
При этом Митрофанова отметила, что в Прибалтике Россотрудничество практически не работает из-за политики прибалтийских стран.
"У нас кроме своих собственных курсов русского языка, которые существуют на базе наших центров, мы фактически работаем, проводим подготовку преподавателей русского языка прямо в рамках этих стран, у нас порядка шести тысяч в год преподавателей проходят подготовку и переподготовку", - добавила глава Россотрудничества.
Дети выступают на вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге
16 ноября, 20:35
Экс-депутат ЕП раскритиковал запрет русского языка в частных школах Латвии
Она отметила, что в некоторых странах есть порталы, где можно найти подходящую программу по изучению русского языка. Митрофанова добавила, что существует множество альтернативных структур, предлагающих обучение русскому языку за рубежом, с которыми Россотрудничеству следует развивать горизонтальную координацию для решения различных проблем.
400000
Обсудить 0
Средняя АзияПрибалтикаРоссотрудничествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Мария Бутина
Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Мероприятия к 75-летию Победы должны идти "от сердца", считает Матвиенко
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала создать реестр нуждающихся в помощи за рубежом россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова получила более ста обращений от попавших в беду за рубежом
Эд Ширан / Stormzy
Рэпер Stormzy опубликовал трек Own It с участием Эда Ширана
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство утвердило концепцию развития благотворительности до 2025 года
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
Всероссийский Дед Мороз
Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
МЧС РФ и Минприроды создали рабочую группу для эффективного выявления и тушения пожаров
МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пообещал малообеспеченным родителям деньги на подарок детям
На Ялтинском международном экономическом форуме
Представителей Кубы пригласили на Ялтинский экономический форум — 2020
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Необходимое при ВИЧ лекарство поступит в аптеки в Красноярске в понедельник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния