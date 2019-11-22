Россотрудничество отметило выросший интерес к русскому языку в Средней Азии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила о возрождении интереса к русскому языку в странах Средней Азии.

"Сейчас определенное понимание, по крайней мере в среднеазиатских республиках, мы видим возрождение интереса к русскому языку достаточно большое", - сказала Митрофанова в ходе круглого стола в Госдуме.

По ее словам, должно быть определенное противодействие насильственному вытеснению русского языка, особенно в тех регионах, где компактно проживают русские.

При этом Митрофанова отметила, что в Прибалтике Россотрудничество практически не работает из-за политики прибалтийских стран.

"У нас кроме своих собственных курсов русского языка, которые существуют на базе наших центров, мы фактически работаем, проводим подготовку преподавателей русского языка прямо в рамках этих стран, у нас порядка шести тысяч в год преподавателей проходят подготовку и переподготовку", - добавила глава Россотрудничества.