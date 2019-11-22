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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

14:36 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Помимо провокационных обстрелов, украинские силовики в нарушение минских договоренностей активно применяют беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, которые используются как для ведения разведки, так и для нанесения ударов с воздуха", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, за неделю Народная милиция сбила один беспилотник у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР Нижнее Лозовое.
"Обращаюсь к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, прошу данное нарушение отразить в своих отчетах, а также дать объективную оценку киевскому режиму, взявшему на вооружения методы террористической войны", - сказал Осадчий.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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