В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Помимо провокационных обстрелов, украинские силовики в нарушение минских договоренностей активно применяют беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, которые используются как для ведения разведки, так и для нанесения ударов с воздуха", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, за неделю Народная милиция сбила один беспилотник у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР Нижнее Лозовое.
"Обращаюсь к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, прошу данное нарушение отразить в своих отчетах, а также дать объективную оценку киевскому режиму, взявшему на вооружения методы террористической войны", - сказал Осадчий.