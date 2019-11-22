В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе

Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе , заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Помимо провокационных обстрелов, украинские силовики в нарушение минских договоренностей активно применяют беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, которые используются как для ведения разведки, так и для нанесения ударов с воздуха", - заявил Осадчий на брифинге.

По его словам, за неделю Народная милиция сбила один беспилотник у линии соприкосновения в районе подконтрольного ЛНР Нижнее Лозовое.