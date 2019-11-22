Турчак назвал задачу "Единой России" на думских выборах 2021 года

"Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии - если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год... Наша цель - "301 плюс". То есть мы должны получить в следующей Госдуме конституционное большинство. И это задача реальная", - сказал Турчак на расширенном заседании экспертного совета партии.