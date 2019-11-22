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РИА Новости

Турчак назвал задачу "Единой России" на думских выборах 2021 года

14:35 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАндрей Турчак на XVIII Съезде партии "Единая Россия"
Андрей Турчак на XVIII Съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" должна получить большинство на думских выборах 2021 года, это реальная задача, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии - если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год... Наша цель - "301 плюс". То есть мы должны получить в следующей Госдуме конституционное большинство. И это задача реальная", - сказал Турчак на расширенном заседании экспертного совета партии.
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