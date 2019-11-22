Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянка Россиянка Мария Бутина , недавно освобождения из тюрьмы США, заявила о необходимости обратить внимание международного сообщества на положение женщин в американских тюрьмах.

"К этому круглому столу я попросила, чтобы предложенные мною моменты были включены в финальные рекомендации, итоговую резолюцию. Я бы хотела поднять вопрос отношения и защиты прав женщин в американских тюрьмах - это тема для меня непростая, она очень злободневная для сегодняшнего общества... Я бы хотела в качестве первого пункта обратиться к Татьяне Николаевне (Москальковой, омбудсмену - ред.), вас попрошу особо, к международным организациям - американские органы прокуратуры должны нести ответственность за те заявления, которые они делают", - сказала Бутина в ходе круглого стола комитета Госдумы по международным делам на тему защиты прав россиян за рубежом.

Она подчеркнула, что необходимо озаботиться вопросами отношения к женщинам в американских тюрьмах, потому что, по её словам, в местах заключения США женщин лишат всего самого необходимого, вплоть до средств гигиены. Бутина отметила, что также существует практика ежедневного досмотра по несколько раз в день, хотя подобная мера должна применяться в исключительных случаях.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал предложение Бутиной и добавил, что рекомендации по итогам круглого стола будут скорректированы соответствующим образом.