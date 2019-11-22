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РИА Новости

Бутина призвала обратить внимание на положение женщин в тюрьмах США

14:35 22.11.2019
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© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
Мария Бутина . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, недавно освобождения из тюрьмы США, заявила о необходимости обратить внимание международного сообщества на положение женщин в американских тюрьмах.
"К этому круглому столу я попросила, чтобы предложенные мною моменты были включены в финальные рекомендации, итоговую резолюцию. Я бы хотела поднять вопрос отношения и защиты прав женщин в американских тюрьмах - это тема для меня непростая, она очень злободневная для сегодняшнего общества... Я бы хотела в качестве первого пункта обратиться к Татьяне Николаевне (Москальковой, омбудсмену - ред.), вас попрошу особо, к международным организациям - американские органы прокуратуры должны нести ответственность за те заявления, которые они делают", - сказала Бутина в ходе круглого стола комитета Госдумы по международным делам на тему защиты прав россиян за рубежом.
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Она подчеркнула, что необходимо озаботиться вопросами отношения к женщинам в американских тюрьмах, потому что, по её словам, в местах заключения США женщин лишат всего самого необходимого, вплоть до средств гигиены. Бутина отметила, что также существует практика ежедневного досмотра по несколько раз в день, хотя подобная мера должна применяться в исключительных случаях.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал предложение Бутиной и добавил, что рекомендации по итогам круглого стола будут скорректированы соответствующим образом.
"Есть предложение с ходу – наш проект рекомендаций довооружить абзацем относительно того, что сказала Маша по поводу женщин, это важнейшая тема. Давайте мы ее как-то не упустим, …чтобы эта важнейшая тематика не просела", - сказал Слуцкий после выступления Бутиной.
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Леонид СлуцкийМария БутинаГосдума РФРоссияСШАВ мире
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