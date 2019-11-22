В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит

Максимальная сумма займа составит 300 тысяч рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Оформить потребительский кредит можно будет непосредственно в московских аптеках, предварительно заполнив форму на сайте, говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор DSM Group, кредитные карты со льготными периодами погашения кредита позволяют использовать заемные средства, не оформляя кредит напрямую у банка, через аптеку. "Поэтому те, кто не был в состоянии купить препарат за собственные средства, наверняка уже пользовались кредитами, однако у нас нет статистики для этой категории. Принесет ли этот проект дополнительных потребителей аптеке, покажет только время", - добавил он.