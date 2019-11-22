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РИА Новости

В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит

14:32 22.11.2019 (обновлено: 14:36 22.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Возможность оформить дорогостоящие лекарства в кредит впервые появится в России, следует из сообщения аптечной сети "Самсон фарма".
Максимальная сумма займа составит 300 тысяч рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Оформить потребительский кредит можно будет непосредственно в московских аптеках, предварительно заполнив форму на сайте, говорится в сообщении.
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Как рассказал РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, появление на фармацевтическом рынке проектов по кредитованию - это шаг в ногу с современными банковскими технологиями. "Если продукты питания продаются в кредит, почему бы не продать лекарственные препараты в кредит. Хотя те же самые продукты питания можно купить по тем же самым кредиткам, тем не менее, некоторые продуктовые ритейлеры начали выдавать кредиты на продукты", - прокомментировал Шуляк.
Как пояснил гендиректор DSM Group, кредитные карты со льготными периодами погашения кредита позволяют использовать заемные средства, не оформляя кредит напрямую у банка, через аптеку. "Поэтому те, кто не был в состоянии купить препарат за собственные средства, наверняка уже пользовались кредитами, однако у нас нет статистики для этой категории. Принесет ли этот проект дополнительных потребителей аптеке, покажет только время", - добавил он.
В свою очередь в сообщении "Самсон фарма" отмечается, что кредиты, предоставляемые сетью, будут доступны на сумму, превышающую лимит карточного продукта.
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