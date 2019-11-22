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РИА Новости

Глава МИД Японии подтвердил, что посетит Россию в декабре

14:32 22.11.2019 (обновлено: 14:51 22.11.2019)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiМинистр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
НАГОЯ (Япония), 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги посетит Россию в середине декабря, договоренность об этом достигнута в пятницу в Нагое на его встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря японского МИД Ацуси Кайфу.
"Оба министра обсудили, как продвигать консультации, в том числе по мирному договору. Они разделили мнение о том, что если ситуация позволит, Мотеги посетит Россию в середине декабря", - сказал Кайфу.
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Лавров и Мотэги провели встречу на полях министерского совещания "большой двадцатки" в Нагое.
По словам Кайфу, встреча Лаврова и Мотэги продолжалась 45 минут. Министры высказались за реализацию потенциала сотрудничества двух стран и договорились со следующего года провести интенсивные консультации по реализации совместных проектов.
Мотэги был назначен на пост главы МИД Японии в сентябре. В конце того же месяца на полях Генассамблеи ООН состоялась его первая встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и японскому министру было передано приглашение в Москву.
"Восемь пунктов" сотрудничества двух стран включают такие направления, как увеличение продолжительности жизни, улучшение городской среды, радикальное расширение сотрудничества среднего и малого бизнеса, энергетика, диверсификация в России промышленности и повышение производительности, содействие индустриальному развитию Дальнего Востока и создание там экспортной базы, сотрудничество в области новейших технологий, кардинальное расширение людских обменов.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
В декабре 2016 года во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13:07
России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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