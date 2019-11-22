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РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию с премьером Израиля

14:31 22.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля, в отличие от министров и депутатов, не должен уходить в отставку после подачи обвинительного заключения по израильскому законодательству, прокомментировала обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху политический обозреватель газеты "Маарив", специализирующийся на выборной тематике, Анна Райва.
Ранее юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000", в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах 2000 и 1000. В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
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Также сообщалось, что оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и к юрсоветнику Авихаю Мандельблиту с требованием немедленного ухода Нетаньяху со всех министерских постов. Нетаньяху занимает в правительстве несколько министерских постов, в том числе министра здравоохранения, министра по делам диаспоры, министра труда.
"Во-первых, по обвинительному заключению, действительно, таких статей, как обман общественного доверия и особенно взятка, можно предполагать реальное тюремное заключение, не только абстрактный срок. Но торопиться с этим не следует, так как надо понимать, что по израильскому законодательству действующий премьер-министр после обвинительного заключения не должен уходить со своего поста, у него есть презумпция невиновности, которая сохраняется вплоть до окончательного решения суда. Так гласит закон", - сказала Райва РИА Новости.
"Это особенный статус, поскольку, например, любые другие политики, депутаты или министры правительства, они должны уйти со своего поста в тот момент, когда против них подано обвинительное заключение. Например, любой министр в случае ситуации, которая сейчас сложилась с Нетаньяху, должен бы был уйти со своего поста и, кстати, в этом есть актуальные аспекты для Нетаньяху, потому что помимо того, что он премьер-министр, он выполняет функции нескольких министров, у него есть министерские функции. Например, сейчас он является министром здравоохранения, он является министром диаспоры, министром социальной политики. В любом случае, здесь у него действительно есть проблемы, он должен по закону уйти с министерских постов, перестать быть министром", - пояснила она.
Эксперт также прокомментировала то, как могут обвинения Нетаньяху отразиться на политической ситуации в стране, так как после сентябрьских выборов ни Нетаньяху, ни Бени Ганц так и не смогли сформировать правительство.
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"Что касается того, как это может повлиять на политическую ситуацию, скажем так, на политический тупик, в котором сейчас находится вся израильская политическая система, это мало как может повлиять, потому что и так шансов на то, что было бы сформировано правительство национального единства, практически не было. И поэтому то, что сейчас подано обвинительное заключение, просто окончательно, так сказать, ставит формальную точку в невозможности создать правительство национального единства между "Ликудом" и "Кахоль-Лаван", например, потому что в "Кахоль-Лаван" однозначно сказали, что сидеть в одном правительстве, создавать правительство национального единства с "Ликудом", во главе которого стоит человек, которого обвиняют во взяточничестве, они не будут", - сказала эксперт.
По ее мнению, "ничего драматического с точки зрения изменения политической ситуации, ничего такого нет, но сейчас, естественно, это будет главной темой всего политического дискурса, и будут всевозможные призыву к Нетаньяху уволиться".
Так называемое "дело 4000" касается подозрений в лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!"
Еще один эпизод обвинения - так называемое "дело 1000" – проверяет подозрения в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
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