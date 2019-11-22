Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-22T14:48+0300
https://ria.ru/20191122/1561473081.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153153/73/1531537345_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c090999adebf50e602e7da933efd4242.jpg
РИА Новости

Театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова

14:30 22.11.2019 (обновлено: 14:48 22.11.2019)
480
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание театра "Ленком" на Малой Дмитровке, 6 в Москве
Здание театра Ленком на Малой Дмитровке, 6 в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание театра "Ленком" на Малой Дмитровке, 6 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столичному театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.
"Да, приказ подписан. Новое название: Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"", - сообщили в пресс-службе.
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Директор театра Марк Варшавер отметил, что это радостное событие.
"Вчера руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал указ о присвоении имени Марка Захарова московскому театру "Ленком". Теперь во всех наших документах, бланках, во всех наши афишах, везде будет стоять уже "Ленком Марка Захарова". Вот такое радостное событие произошло у нас, в котором мы были уверены. Совсем скоро состоится премьера последней работы Марка Анатольевича - спектакль, который ставит его дочь, народная артистка России Александра Захарова", - сказал Варшавер.
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
20 ноября, 10:21
Настасьинский переулок в Москве хотят переименовать в честь Марка Захарова
600002
Обсудить 0
КультураЛенкомМарк ЗахаровМосква
Рекомендуем
Певица София Ротару
Пригожин не видит проблем в выступлениях Ротару в России
Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре Современник
Супруга Валентина Гафта рассказала о самочувствии артиста
Сотрудник лаборатории
У погибших птиц в Карелии выявили орнитоз
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
Эдвард Нортон рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо
Полиция
В Мордовии мужчина выколол глаз супруге
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
В мэрии Одессы горсовета проходят обыски
Российские рубли
РБК: половина россиян отдает за кредиты более 50 процентов дохода
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку. 22 ноября 2019
Белгородские спасатели достали упавшую в канализационную траншею кошку
К 2025 году объем переработки отходов в России увеличится в 10 раз
В России будут перерабатывать до 60% отходов, заявил Иванов
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Вывеска паба на жилом доме
В Совфеде не поддержали запрет на продажу алкоголя ближе 100 метров от школ
Празднование Нового года
Новогоднюю елку на Манежной площади в Москве украсят 3,5 тысячи игрушек
Очередь за медицинскими справками для ГИБДД в Екатеринбурге
В Кремле вопрос о кадровых решениях из-за ситуации со справками не стоит
Поезд
РЖД назначат около 1,4 тысячи дополнительных поездов в новогодние праздники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния