Театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова

Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.

"Вчера руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал указ о присвоении имени Марка Захарова московскому театру "Ленком". Теперь во всех наших документах, бланках, во всех наши афишах, везде будет стоять уже "Ленком Марка Захарова". Вот такое радостное событие произошло у нас, в котором мы были уверены. Совсем скоро состоится премьера последней работы Марка Анатольевича - спектакль, который ставит его дочь, народная артистка России Александра Захарова", - сказал Варшавер.