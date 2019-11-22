МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столичному театру "Ленком" присвоили имя Марка Захарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.
"Да, приказ подписан. Новое название: Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"", - сообщили в пресс-службе.
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Директор театра Марк Варшавер отметил, что это радостное событие.
"Вчера руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал указ о присвоении имени Марка Захарова московскому театру "Ленком". Теперь во всех наших документах, бланках, во всех наши афишах, везде будет стоять уже "Ленком Марка Захарова". Вот такое радостное событие произошло у нас, в котором мы были уверены. Совсем скоро состоится премьера последней работы Марка Анатольевича - спектакль, который ставит его дочь, народная артистка России Александра Захарова", - сказал Варшавер.