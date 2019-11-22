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РИА Новости

Силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

14:26 22.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Пятнадцатого ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении четырех населенных пунктов ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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