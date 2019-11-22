Путин назвал важным взаимодействие правоохранителей и исполнительной власти

"Важно совершенствовать систему управления военной организацией. Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и разведки, и разумеется, при решении задач в области обороны и безопасности следует наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней", - сказал Путин.