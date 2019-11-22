Вышинский хочет заняться в СПЧ проблемой преследований крымчан на Украине

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский надеется всерьез заняться в СПЧ проблемой преследований российских граждан, жителей Крыма, на Украине.
Совместное заседание комитета Госдумы по международным делам, СПЧ и комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ на тему "О ситуации с нарушением прав и законных интересов российских граждан за рубежом" проходит в пятницу.
"Я рассчитываю, что мы в СПЧ всерьез займемся этой проблемой, поскольку это уже не отдельные имена - ... это уже десятки, сотни, даже тысячи людей, которые либо уже в зоне риска и уже находятся в тюрьмах, либо в большой зоне риска потенциальной, что тоже является нарушением их прав. Только за то, что люди выбрали то, что они выбрали в 2014 году, они государственные преступники на территории другой уже страны. А значит, у них есть серьезные проблемы, у них есть ограничения в общении с близкими, с родными, теми, кто остался на Украине", - сказал Вышинский на заседании.
Помимо этого, член СПЧ добавил, что находясь в Херсонском следственном изоляторе, он знал от адвокатов, что в отношении граждан РФ, жителей Крыма возбуждено больше шести тысяч дел. "То есть это люди, которые живут в Крыму, у которых есть связи на Украине, родственники, знакомые, близкие и так далее, но которые при пересечении границы административной моментально попадают в разряд подозреваемых и вручается подозрение", - пояснил он.
"А до недавнего времени, поскольку большинство подозрений были выдвинуты по статьям против национальной безопасности, то есть это 110, 111, 109, то они автоматически могли оказаться в тюрьме, поскольку эти статьи не предполагали никакой альтернативы - никакого залога, личного обязательства. То есть шесть тысяч человек потенциально при пересечении границы оказываются посетителями или завсегдатаями ... Херсонского следственного изолятора", - рассказал Вышинский.