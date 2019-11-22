Вышинский хочет заняться в СПЧ проблемой преследований крымчан на Украине

"Я рассчитываю, что мы в СПЧ всерьез займемся этой проблемой, поскольку это уже не отдельные имена - ... это уже десятки, сотни, даже тысячи людей, которые либо уже в зоне риска и уже находятся в тюрьмах, либо в большой зоне риска потенциальной, что тоже является нарушением их прав. Только за то, что люди выбрали то, что они выбрали в 2014 году, они государственные преступники на территории другой уже страны. А значит, у них есть серьезные проблемы, у них есть ограничения в общении с близкими, с родными, теми, кто остался на Украине", - сказал Вышинский на заседании.