Правительство утвердило концепцию развития благотворительности до 2025 года

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился утвердить концепцию развития сферы благотворительности в России до 2025 года, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую концепцию содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, кабмин поручил федеральным органам исполнительной власти реализовать концепцию в пределах имеющегося бюджета, а региональным органам рекомендовал разработать меры для содействия развитию благотворительной деятельности, а также учитывать положения документа при подготовке их программ социально-экономического развития.

Отмечается, что основные задачи концепции - это увеличение вовлеченности граждан и организаций в благотворительность, повышение эффективности работы благотворительных организаций, поддержка самоорганизации участников, включая распространение лучших практик.

Среди ключевых направлений содействия такой деятельности названо развитие институтов благотворительности, физических лиц и коммерческих организаций, культуры благотворительности, международной деятельности в этой сфере и поддержки в субъектах.

"Содействие развитию институтов благотворительности включает в себя установление специального статуса для благотворительных организаций, отвечающих требованиям к уровню прозрачности их деятельности и квалификации сотрудников", - говорится в документе.