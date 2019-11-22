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РИА Новости

Правительство утвердило концепцию развития благотворительности до 2025 года

14:23 22.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился утвердить концепцию развития сферы благотворительности в России до 2025 года, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую концепцию содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года", - говорится в документе.
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Согласно распоряжению, кабмин поручил федеральным органам исполнительной власти реализовать концепцию в пределах имеющегося бюджета, а региональным органам рекомендовал разработать меры для содействия развитию благотворительной деятельности, а также учитывать положения документа при подготовке их программ социально-экономического развития.
Отмечается, что основные задачи концепции - это увеличение вовлеченности граждан и организаций в благотворительность, повышение эффективности работы благотворительных организаций, поддержка самоорганизации участников, включая распространение лучших практик.
Среди ключевых направлений содействия такой деятельности названо развитие институтов благотворительности, физических лиц и коммерческих организаций, культуры благотворительности, международной деятельности в этой сфере и поддержки в субъектах.
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"Содействие развитию институтов благотворительности включает в себя установление специального статуса для благотворительных организаций, отвечающих требованиям к уровню прозрачности их деятельности и квалификации сотрудников", - говорится в документе.
По итогу реализации концепции, согласно документу, должна вырасти поддержка благотворительности в обществе. В частности, должно вырасти число граждан-участников в этой деятельности, а также увеличиться доверие к благотворительным организациям и расшириться объемы пожертвований.
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияОбщество
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