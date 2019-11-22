Крым возобновил паромное сообщение с Турцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Грузовое паромное сообщение возобновлено между Крымом и Турцией, сообщила в пятницу депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.
"Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, президент Турции в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. "Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада", - подчеркнула Поклонская.
Информацию о возобновлении паромного сообщения подтвердила РИА Новости и директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова. "Информацию подтверждаю. Паромное сообщение возобновлено", - сказала Серова.