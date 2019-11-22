Крым возобновил паромное сообщение с Турцией

На берегу Черного моря в Коктебеле

Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.

"Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, президент Турции в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. "Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада", - подчеркнула Поклонская.