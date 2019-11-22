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РИА Новости

Крым возобновил паромное сообщение с Турцией

14:21 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа берегу Черного моря в Коктебеле
На берегу Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Грузовое паромное сообщение возобновлено между Крымом и Турцией, сообщила в пятницу депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.
"Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Ещё один шаг в сторону дружбы и признания Крыма", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, президент Турции в очередной раз показал, что он ценит мнение своих граждан и способен проводить независимую политику. "Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада", - подчеркнула Поклонская.
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Информацию о возобновлении паромного сообщения подтвердила РИА Новости и директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова. "Информацию подтверждаю. Паромное сообщение возобновлено", - сказала Серова.
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