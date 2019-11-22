Путин назвал главные задачи российской оборонки

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, посвященное "путям и перспективам военной организации России" до 2030 года.

Глава государства поручил в следующем году начать создание госпрограммы вооружений до 2033-го.

"И, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса. Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники", — подчеркнул президент.

Он пояснил, что речь идет о современных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта.

Путин отметил, что необходимо расширить линейку разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем при создании высокоточного оружия, а также роботизированных комплексов для выполнения разноплановых задач.

"Наша задача на ближайшее десятилетие — продолжить линию на укрепление развития военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", — сказал президент.

Он особо отметил, что не должно быть никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих. Престиж военной службы должен повышаться, это напрямую связано с укреплением системы социальных гарантий, добавил Путин.

Глобальные вызовы

Президент подчеркнул, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, присутствует много факторов неопределенности, усиливается конкуренция.

"Ведущие страны активно совершенствуют наступательное вооружение. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб по факту, и вы все это знаете, пополняется новыми членами", — сказал Путин.

Он добавил, что "серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России", а также попытки милитаризации космоса.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", — отметил президент.