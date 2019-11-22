В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Пока до среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя", — сказал он.
Ученый подчеркнул, что о снеге предупредят за два-три дня.
Также Вильфанд отметил, что жителей столицы сегодня ожидает морозная ночь — до минус десяти.
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