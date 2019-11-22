В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

"Пока до среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя", — сказал он.