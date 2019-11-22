Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-22T14:19+0300
https://ria.ru/20191122/1561472413.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154820/75/1548207546_0:129:2912:1767_1036x0_80_0_0_1c16e4f4f70f88f96f06a68ea4796849.jpg
РИА Новости

Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год

14:18 22.11.2019 (обновлено: 14:19 22.11.2019)
633
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Дети, отправляющие письма в Великий Устюг, чаще всего просят в подарок на Новый год электросамокат, сообщил журналистам в пятницу Всероссийский Дед Мороз.
"Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года - это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос - насколько это полезно и на самом деле нужно", - сказал он.
Среди необычных подарков, которые он дарил, Дед Мороз вспомнил хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами.
"В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда тёплые валенки. А для себя просто курточку", - отметил Дед Мороз.
Елочные игрушки
Вчера, 09:50Хорошие новости
"Добрый Новый год": москвичи сделают подарки для подопечных фондов
621102
Обсудить 0
Новый год—2020Дед МорозВеликий УстюгОбщество
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Курительная комната
Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
Снегоуборочные машины
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Знак Курение запрещено
В Минздраве прокомментировали новую антитабачную концепцию
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала первые признаки рака мозга
Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Кирилл Вышинский перед началом расширенного заседания комитета Госдумы РФ по международным делам
Вышинский хочет заняться в СПЧ проблемой преследований крымчан на Украине
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния