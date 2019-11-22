Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год

"Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года - это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос - насколько это полезно и на самом деле нужно", - сказал он.