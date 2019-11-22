Дед Мороз назвал популярные подарки для детей на Новый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Дети, отправляющие письма в Великий Устюг, чаще всего просят в подарок на Новый год электросамокат, сообщил журналистам в пятницу Всероссийский Дед Мороз.
"Гироскутеры, квадрокоптеры были самыми популярными за 2018 год. Из этого года - это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес. Другой вопрос - насколько это полезно и на самом деле нужно", - сказал он.
Среди необычных подарков, которые он дарил, Дед Мороз вспомнил хвост русалки, крылья бабочки, поход в цирк и на балет, а также возможность поплавать с дельфинами.
"В прошлом году мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой, для бабушки попросил ящик яблок, а для деда тёплые валенки. А для себя просто курточку", - отметил Дед Мороз.