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РИА Новости

Необходимое при ВИЧ лекарство поступит в аптеки в Красноярске в понедельник

14:17 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Необходимое для ВИЧ-инфицированных больных лекарство "Тивикай" имеется в Красноярском крае в полном объеме и с понедельника начнет поступать в аптеки региона, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Красноярске начались перебои с терапией для ВИЧ-инфицированных.
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"По состоянию на 22.11.2019, на уполномоченном складе ОАО "Губернские аптеки" препарат Долутегравир (Тивикай) имеется в наличии порядка 2 тысяч упаковок - в достаточном количестве для обеспечения пациентов края. Подписание контракта между сетью "Губернские аптеки" и министерством здравоохранения края ожидается 25.11.2019", - сообщили в минздраве.
По данным пресс-службы, с момента подписания контракта препарат начнет поступать в соответствии с разнарядками Красноярского краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД в аптечные организации края.
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КрасноярскВИЧОбщество
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