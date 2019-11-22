Необходимое при ВИЧ лекарство поступит в аптеки в Красноярске в понедельник

КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Необходимое для ВИЧ -инфицированных больных лекарство "Тивикай" имеется в Красноярском крае в полном объеме и с понедельника начнет поступать в аптеки региона, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Красноярске начались перебои с терапией для ВИЧ-инфицированных.

"По состоянию на 22.11.2019, на уполномоченном складе ОАО "Губернские аптеки" препарат Долутегравир (Тивикай) имеется в наличии порядка 2 тысяч упаковок - в достаточном количестве для обеспечения пациентов края. Подписание контракта между сетью "Губернские аптеки" и министерством здравоохранения края ожидается 25.11.2019", - сообщили в минздраве.