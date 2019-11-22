В омский онкологический диспансер поступил современный томограф

ОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Современный магнитно-резонансный томограф в рамках национального проекта "Здравоохранение" поступил в омский онкологический диспансер и уже в январе будет введен в строй, сообщает в пятницу облправительство.

"На приобретение аппарата в рамках национального проекта "Здравоохранение" из федерального бюджета было выделено более 41 миллиона рублей. Современное оборудование будет установлено в отделении лучевой диагностики в специально подготовленном помещении", - говорится в сообщении.

В ходе подготовки помещения к приему аппарата строители провели инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и сделали капитальный ремонт. Также перед установкой томографа выполнили работы по устройству вентиляции и кондиционирования.

"Томограф позволяет проводить обследование всех органов и систем. Аппарат выдает рентгеновский снимок в цифровом формате для того, чтобы врач мог обработать информацию, установить заключение и передать данные. Для этого тоже есть специальное оборудование – "рабочие станции" для персонала", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача онкологическего диспансера Артура Ахметьянова.

Кроме того, в компьютерной программе томографа заложена функция введения рентген-контрастных веществ во время обследования. Процедура позволяет контрастировать паталогический очаг в обследуемых органах пациента.