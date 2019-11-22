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РИА Новости

В омский онкологический диспансер поступил современный томограф

14:17 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей БерезинТомограф
Томограф
© РИА Новости / Сергей Березин
Томограф. Архивное фото
ОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Современный магнитно-резонансный томограф в рамках национального проекта "Здравоохранение" поступил в омский онкологический диспансер и уже в январе будет введен в строй, сообщает в пятницу облправительство.
"На приобретение аппарата в рамках национального проекта "Здравоохранение" из федерального бюджета было выделено более 41 миллиона рублей. Современное оборудование будет установлено в отделении лучевой диагностики в специально подготовленном помещении", - говорится в сообщении.
В ходе подготовки помещения к приему аппарата строители провели инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и сделали капитальный ремонт. Также перед установкой томографа выполнили работы по устройству вентиляции и кондиционирования.
"Томограф позволяет проводить обследование всех органов и систем. Аппарат выдает рентгеновский снимок в цифровом формате для того, чтобы врач мог обработать информацию, установить заключение и передать данные. Для этого тоже есть специальное оборудование – "рабочие станции" для персонала", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача онкологическего диспансера Артура Ахметьянова.
Кроме того, в компьютерной программе томографа заложена функция введения рентген-контрастных веществ во время обследования. Процедура позволяет контрастировать паталогический очаг в обследуемых органах пациента.
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Сейчас в онкологическом диспансере всего два томографа, один из которых 2006 года. Его и планируют заменить в январе на новый аппарат МСКТ-диагностики. Новое оборудование позволит сократить время обследования омичей, что увеличит пропускную способность. Характеристики томографа позволяют проводить раннюю диагностику заболеваний у пациентов высокого риска. Обследование проводится быстро и дает максимально точные результаты.
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