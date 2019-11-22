Более двух миллионов пассажиров активировали "Тройку" для проезда по МЦД

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 2 миллионов пассажиров активировали свои карты "Тройка" для проезда по Более 2 миллионов пассажиров активировали свои карты "Тройка" для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" открылось в четверг. Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин.

"Программа по активации карты "Тройка" была запущена 20 ноября. С момента старта было активировано более 2 миллионов карт. Активация необходима для получения пассажирами бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо, а также для оплаты проезда на диаметрах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро или самостоятельно сделать это в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.

"Бесплатная пересадка на метро действует в течение 90 минут с момента первой валидации. Если же пассажир едет из "Дальней" зоны, то автоматически система рассчитает время в пути по его маршруту до первой станции диаметров, и отсчет 90 минут начинается от времени прибытия на первую станцию диаметров", - отмечает пресс-служба.