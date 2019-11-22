Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые, по версии следствия, готовили насильственное свержение действующей власти.
Спецоперация по задержанию исламистов прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области. На кадрах можно видеть действия сотрудников ФСБ, а также обнаруженную у задержанных экстремистскую литературу и другие материалы.
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По данным спецслужб, задержанные создавали в регионах террористические ячейки, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (Партия исламского освобождения) — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году и запрещенная в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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