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РИА Новости

Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти

14:11 22.11.2019 (обновлено: 15:41 22.11.2019)
35370
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые, по версии следствия, готовили насильственное свержение действующей власти.
Спецоперация по задержанию исламистов прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области. На кадрах можно видеть действия сотрудников ФСБ, а также обнаруженную у задержанных экстремистскую литературу и другие материалы.
Сотрудник ФСБ
17 октября, 15:22
США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ
По данным спецслужб, задержанные создавали в регионах террористические ячейки, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (Партия исламского освобождения) — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году и запрещенная в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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16 октября, 13:05
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Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиФСБ РФМоскваТюменская областьТатарстанПроисшествия
Популярные комментарии
Кто вообще в это поверит?! Сказки!
22 ноября, 15:05
Господин Гражданин
39200152
Гадить они могут, кто бы спорил, но свергать власть - для бармалеев чересчур, мне кажется.
22 ноября, 14:35
iibrovkin
56530115
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