Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших свержение власти

Спецоперация по задержанию исламистов прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области. На кадрах можно видеть действия сотрудников ФСБ, а также обнаруженную у задержанных экстремистскую литературу и другие материалы.

По данным спецслужб, задержанные создавали в регионах террористические ячейки, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (Партия исламского освобождения) — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году и запрещенная в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.