Власти Алтая создали оперативный штаб по ликвидации ЧС в Яровом

БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края создали оперативный штаб по ликвидации ЧС в Яровом, где несколько недель не решается проблема с отоплением и горячей водой, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее министерство промышленности и энергетики РФ завершило выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Из 23 предприятий большой энергетики Алтайского края паспорта готовности получили 22 объекта, кроме ТЭЦ города Яровое, где проживают 17 тысяч человек. Сейчас в регионе температура опустилась до минус 27 градусов.
"Оперативный штаб создан с целью обеспечения межведомственного взаимодействия органов управления, сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС по решению возникающих вопросов. Штаб предусматривает взаимодействие всех структур: органов исполнительной власти, муниципалитета, федеральных структур, которые могут влиять на решение задач, поставленных губернатором Алтайского края", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Виктор Томенко ввел режим ЧС в городе Яровое.
Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Власти региона отстранили организацию от работы и передали теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП "ЯТЭК".
Ранее следователи начали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом.