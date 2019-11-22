Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T14:08+0300
https://ria.ru/20191122/1561471728.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/93705/77/937057714_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_3bfadbafdd5def6f84e98e4a0ef6daac.jpg
РИА Новости

Власти Алтая создали оперативный штаб по ликвидации ЧС в Яровом

14:08 22.11.2019
208
© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне
© Fotolia / JJ
Смеситель на кухне. Архивное фото
БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края создали оперативный штаб по ликвидации ЧС в Яровом, где несколько недель не решается проблема с отоплением и горячей водой, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее министерство промышленности и энергетики РФ завершило выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Из 23 предприятий большой энергетики Алтайского края паспорта готовности получили 22 объекта, кроме ТЭЦ города Яровое, где проживают 17 тысяч человек. Сейчас в регионе температура опустилась до минус 27 градусов.
"Оперативный штаб создан с целью обеспечения межведомственного взаимодействия органов управления, сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС по решению возникающих вопросов. Штаб предусматривает взаимодействие всех структур: органов исполнительной власти, муниципалитета, федеральных структур, которые могут влиять на решение задач, поставленных губернатором Алтайского края", - говорится в сообщении.
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной ОАО СИЗ в Екатеринбурге
Вчера, 12:44Теплоснабжение
Медведев возложил ответственность за отопительный сезон на местные власти
Ранее губернатор Виктор Томенко ввел режим ЧС в городе Яровое.
Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Власти региона отстранили организацию от работы и передали теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП "ЯТЭК".
Ранее следователи начали доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 ноября, 14:13
СК выяснит причину аварии под Томском, оставившей людей без тепла в мороз
100000
Обсудить 0
Виктор ТоменкоРоссияБарнаулОбщество
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Пожар в поселении Мосрентген на 44 километре МКАД. 21 ноября 2019
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи "квадратов"
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
Лента новостейМолния